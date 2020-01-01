Заболевшая коронавирусом Елена Зеленская продолжает лечение в киевской больнице.

У Елены Зеленской - коронавирус: Как сейчас себя чувствует первая леди Украины

В пятницу, 12 июня, супруга украинского президента Владимира Зеленского, Елена Зеленская сообщила в в своем аккаунте в Инстаграм, что заразилась коронавирусом. На тот момент у первой леди не было симптомов COVID-19. Однако спустя 4 дня Елену забрали в одну из киевских больниц. У Зеленской диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию средней степени тяжести.

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Во вторник, 30 июня, на странице Офиса президента в Facebook рассказали, как сейчас себя чувствует первая леди. В публикации отмечается, что женщина идет на поправку, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции.

“Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей“, - говорится в сообщении.

Как сейчас себя чувствует заболевшая коронавирусом Елена Зеленская скриншот

Ранее сообщалось, что турецкое издание перепутало Елену Зеленскую с Верой Брежневой.

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