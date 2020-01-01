Слушай первый живой альбом знаменитой рок-группы!

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss порадовала поклонников новой пластинкой. Во вторник, 30 июня, музыканты презентовали первый живой альбом “Акустика. Live“.

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В трек-лист вошли 14 известных композиций, которые были записаны во время выступления коллектива в Национальном дворце искусств “Украина“ в конце 2019 года.

Группа The Hardkiss выпустила альбом "Акустика. Live" instagram.com/the_hardkiss

The Hardkiss - Акустика. Live: слушать альбом онлайн

Напомним, ранее участники “The Hardkiss“ назвали любимые фильмы и сериалы.

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