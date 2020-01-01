Самая молодая лауреатка: Дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020

8-летняя Блу Айви получила статуэтку за работу над саундтреком к фильму "Король Лев".

В воскресенье, 28 июня, в онлайн-режиме прошла церемония вручения BET Awards 2020. Наградой отмечают афроамериканцев и представителей других нацменьшинств США за достижения в музыке, спорте, телевидении и кино.

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В этом году одну из статуэток вручили 8-летней дочери всемирно известных исполнителей Бейонсе и Джей Зи. Блу Айви и ее звездная мама получили награду в категории “BET Her Award“ за саундтрек “Brown Skin Girl“ к фильму “Король Лев“.

Отметим, что малышка выступила соавтором композиции, а также принимала участие в записи. Блу Айви стала самой молодой обладательницей BET Awards за всю историю премии.

Победители BET Awards 2020:

BET HER Award: Бейонсе, Блю Айви, WizKid & Saint Jhn - Brown Skin Girl

Альбом года: Roddy Ricch - “Please Excuse Me For Being Antisocial“

Видео года: DJ Khaled, Нипси Хассл, Джон Ледженд - Higher

Лучшая R&B/поп-исполнительница года: Лиззо

Лучшая хип-хоп-исполнительница года: Megan Thee Stallion

Лучший хип-хоп-исполнитель года: DaBaby

Лучший R&B-/поп-исполнитель года: Крис Браун

Лучший международный исполнитель: Burna Boy

Лучший новый исполнитель: Roddy Ricch

Лучшая группа: Migos

Приз зрительских симпатий Coca Cola: Megan Thee Stallion feat Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - “Hot Girl Summer“

Лучшее сотрудничество: Дрэйк и Крис Браун - No Guidance

Гуманитарная премия: Бейонсе

Лучший актер: Майкл Би Джордан

Лучшая актриса: Исса Рэй

Лучший фильм: “Квин и Слим“

Спортсмен года: Леброн Джеймс

Спортсменка года: Симона Байлз

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