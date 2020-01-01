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Самая молодая лауреатка: Дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020

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8-летняя Блу Айви получила статуэтку за работу над саундтреком к фильму "Король Лев".
Самая молодая лауреатка: Дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020
Самая молодая лауреатка: Дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020
GettyImages

В воскресенье, 28 июня, в онлайн-режиме прошла церемония вручения BET Awards 2020. Наградой отмечают афроамериканцев и представителей других нацменьшинств США за достижения в музыке, спорте, телевидении и кино.

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В этом году одну из статуэток вручили 8-летней дочери всемирно известных исполнителей Бейонсе и Джей Зи. Блу Айви и ее звездная мама получили награду в категории “BET Her Award“ за саундтрек “Brown Skin Girl“ к фильму “Король Лев“. 

Отметим, что малышка выступила соавтором композиции, а также принимала участие в записи. Блу Айви стала самой молодой обладательницей BET Awards за всю историю премии.

Победители BET Awards 2020:

  • BET HER Award: Бейонсе, Блю Айви, WizKid & Saint Jhn - Brown Skin Girl
  • Альбом года: Roddy Ricch - “Please Excuse Me For Being Antisocial“
  • Видео года: DJ Khaled, Нипси Хассл, Джон Ледженд - Higher
  • Лучшая R&B/поп-исполнительница года: Лиззо
  • Лучшая хип-хоп-исполнительница года: Megan Thee Stallion
  • Лучший хип-хоп-исполнитель года: DaBaby
  • Лучший R&B-/поп-исполнитель года: Крис Браун
  • Лучший международный исполнитель: Burna Boy
  • Лучший новый исполнитель: Roddy Ricch
  • Лучшая группа: Migos
  • Приз зрительских симпатий Coca Cola: Megan Thee Stallion feat Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - “Hot Girl Summer“
  • Лучшее сотрудничество: Дрэйк и Крис Браун - No Guidance
  • Гуманитарная премия: Бейонсе
  • Лучший актер: Майкл Би Джордан
  • Лучшая актриса: Исса Рэй
  • Лучший фильм: “Квин и Слим“
  • Спортсмен года: Леброн Джеймс
  • Спортсменка года: Симона Байлз

Ранее Бейонсе призналась, что пережила несколько выкидышей.

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Теги: Бейонсе, Джей Зи, BET Awards 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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