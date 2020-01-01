Самая молодая лауреатка: Дочь Бейонсе получила награду BET Awards 2020
В воскресенье, 28 июня, в онлайн-режиме прошла церемония вручения BET Awards 2020. Наградой отмечают афроамериканцев и представителей других нацменьшинств США за достижения в музыке, спорте, телевидении и кино.
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В этом году одну из статуэток вручили 8-летней дочери всемирно известных исполнителей Бейонсе и Джей Зи. Блу Айви и ее звездная мама получили награду в категории “BET Her Award“ за саундтрек “Brown Skin Girl“ к фильму “Король Лев“.
Отметим, что малышка выступила соавтором композиции, а также принимала участие в записи. Блу Айви стала самой молодой обладательницей BET Awards за всю историю премии.
Победители BET Awards 2020:
- BET HER Award: Бейонсе, Блю Айви, WizKid & Saint Jhn - Brown Skin Girl
- Альбом года: Roddy Ricch - “Please Excuse Me For Being Antisocial“
- Видео года: DJ Khaled, Нипси Хассл, Джон Ледженд - Higher
- Лучшая R&B/поп-исполнительница года: Лиззо
- Лучшая хип-хоп-исполнительница года: Megan Thee Stallion
- Лучший хип-хоп-исполнитель года: DaBaby
- Лучший R&B-/поп-исполнитель года: Крис Браун
- Лучший международный исполнитель: Burna Boy
- Лучший новый исполнитель: Roddy Ricch
- Лучшая группа: Migos
- Приз зрительских симпатий Coca Cola: Megan Thee Stallion feat Nicki Minaj & Ty Dolla $ign - “Hot Girl Summer“
- Лучшее сотрудничество: Дрэйк и Крис Браун - No Guidance
- Гуманитарная премия: Бейонсе
- Лучший актер: Майкл Би Джордан
- Лучшая актриса: Исса Рэй
- Лучший фильм: “Квин и Слим“
- Спортсмен года: Леброн Джеймс
- Спортсменка года: Симона Байлз
Ранее Бейонсе призналась, что пережила несколько выкидышей.
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