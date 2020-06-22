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Солистка ONUKA призналась, что никогда не хотела детей

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Недавно певица впервые стала мамой.
Солистка ONUKA призналась, что никогда не хотела детей
Солистка ONUKA призналась, что никогда не хотела детей
instagram.com/onukaofficial/

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14 мая певица ONUKA и продюсер Евгений Филатов впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Александром. Звездные супруги не скрывают счастья, однако Ната Жижченко признается, что никогда не хотела рожать.

По словам ONUKA, для нее всегда главными были собаки. Именно этих животных она с радостью обнимала, целовала, кормила, а вот к детям была безразлична. Артистка значительно легче решилась бы усыновить ребенка, чем рожать своего.

Как я себе это объясняла, что если у меня нет тяги и я не уверена, что могу воспитать в этом мире гаджетов нормального ребенка, то потом мы усыновим детей, которые уже есть. Лучше помочь тем детям, которые уже есть и дать им семейный уют, чем рожать на планету новых людей, если ты не уверен, зачем это делать, – объяснила свою позицию ONUKA в программе “Светская жизнь“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всесвіт має свій план. Так сталось, що за останні місяці, події особистого життя переважили всі інші приводи та новини. Що ж? Особисте справді цікавить. І хоча я впевнена, що «щастя любить тишу», наша історія знана. 4 роки тому вона отримала нове продовження, розпочалася чергова цікава, непередбачувана і захоплююча глава нашого життєпису. Скажу, що стосунки, як на мене, це не про фото в мережі та гучні заголовки, стосунки - це про працю. Двох людей. Щодня. Народна мудрість тлумачить, що «друг пізнається в біді, а жінка в бідності». Я розділяю її на всі сто. Переживаючи сумісні злети та падіння, ми стаємо ще ближчими і продовжуємо творити нашу сумісну із @themaneken історію, моментами якої, все ж таки, хочеться поділитися. I'm sorry I could not freeze time.

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Не так давно ONUKA впервые показала новорожденного сына.

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Теги: Ната Жижченко, певица, дети, ONUKA
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.06.2020, 17:56
Оценка:  0
гость
НАТАХА, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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