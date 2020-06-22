Солистка ONUKA призналась, что никогда не хотела детей

Недавно певица впервые стала мамой.

Читай также: Лидер группы Muse Мэттью Беллами стал отцом во второй раз

14 мая певица ONUKA и продюсер Евгений Филатов впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Александром. Звездные супруги не скрывают счастья, однако Ната Жижченко признается, что никогда не хотела рожать.

По словам ONUKA, для нее всегда главными были собаки. Именно этих животных она с радостью обнимала, целовала, кормила, а вот к детям была безразлична. Артистка значительно легче решилась бы усыновить ребенка, чем рожать своего.

Как я себе это объясняла, что если у меня нет тяги и я не уверена, что могу воспитать в этом мире гаджетов нормального ребенка, то потом мы усыновим детей, которые уже есть. Лучше помочь тем детям, которые уже есть и дать им семейный уют, чем рожать на планету новых людей, если ты не уверен, зачем это делать, – объяснила свою позицию ONUKA в программе “Светская жизнь“.

Не так давно ONUKA впервые показала новорожденного сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​