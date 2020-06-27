DZIDZIO показал женскую версию себя
Артист поддержал популярный тренд.
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Украинский певец Михаил Хома, более известный под псевдонимом DZIDZIO, развлек своих поклонников забавным снимком. Артист подражал популярный в Сети тренд и предстал в образе девушки.
В своем Инстаграм Дзидзьо опубликовал свое фото и кадр, обработанный приложении “FaceApp“. Приложение превратило грубого и уверенного в себе мужчину в привлекательную шатенку с тонкими бровями и выразительными глазами.
Подписчики в комментариях оценили фем-версию артиста:
- “Какая красотка“
- “Дзідзьо ти файна дівулька“
- “зідзьо на кого ти себе проміняв на таку красотку“.
Накануне жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе.
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