Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с Кристиной Горняк
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с новой возлюбленной Кристиной Горняк. На кадрах, размещенных на странице шоумена в Инстаграм, пара демонстрирует жаркий танец прямо в парке.
Любовь, - коротко подписал Остапчук свой пост.
Фолловеры Владимира оценили страсть и танцевальные движения пары, но некоторые сравнили избранницу телеведущего с его бывшей женой.
- “Невероятные“
- “Такие видео приятно смотреть с утра в воскресенье“
- “Похожа на первую жену очень“
- “Она очень похожа на вашу бывшую жену“, - пишут пользователи сети в комментариях.
Недавно новая девушка Владимира Остапчука снялась в одном белье.
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