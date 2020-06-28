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Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с Кристиной Горняк

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Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с Кристиной Горняк
Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с Кристиной Горняк
instagram.com/vova_ostapchuk

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал совместное видео с новой возлюбленной Кристиной Горняк. На кадрах, размещенных на странице шоумена в Инстаграм, пара демонстрирует жаркий танец прямо в парке.

Любовь, - коротко подписал Остапчук свой пост.

Фолловеры Владимира оценили страсть и танцевальные движения пары, но некоторые сравнили избранницу телеведущего с его бывшей женой.

  • “Невероятные“
  • “Такие видео приятно смотреть с утра в воскресенье“
  • “Похожа на первую жену очень“
  • “Она очень похожа на вашу бывшую жену“, - пишут пользователи сети в комментариях.

Недавно новая девушка Владимира Остапчука снялась в одном белье.

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк, телеведущий
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