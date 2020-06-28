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Ирина Билык примерила на себя образ княгини Ольги

Комментариев: 2
Певица награждена почетным орденом.
Ирина Билык примерила на себя образ княгини Ольги
Ирина Билык примерила на себя образ княгини Ольги
instagram.com/bilyk_iryna/

Читай также: Тина Кароль получила почетную государственную награду от президента Зеленского

Народная и заслуженная артистка Украины, певица и композитор Ирина Билык удостоена ордена княгини Ольги. Как Тина Кароль, Потап и Маша Ефросинина, артистка получила награду от президента Украины Владимира Зеленского по случаю празднования Дня конституции.

Билык высказалась о награде, опубликовав в Инстаграм фото в образе княгини Ольги.

Мне очень приятно быть награжденной орденом княгини Ольги III степени именно в день Конституции! Я очень благодарна всем, кто любит мое творчество, это наша общая награда. С праздником вас, друзья! – написала Билык.

Читайте также, как Потап отреагировал на присвоенное ему звание заслуженного артиста Украины.

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Теги: Ирина Билык, певица, награда, орден
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Комментариев (2)
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Сыроешка    28.06.2020, 15:31
Оценка:  0
Сыроешка
Россомаха ты безголосая.Даже в ноты не попадаешь вживую))
Сыроешка    28.06.2020, 15:31
Оценка:  0
Сыроешка
Россомаха ты безголосая.Даже в ноты не попадаешь вживую))
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