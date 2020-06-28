Ирина Билык примерила на себя образ княгини Ольги
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Народная и заслуженная артистка Украины, певица и композитор Ирина Билык удостоена ордена княгини Ольги. Как Тина Кароль, Потап и Маша Ефросинина, артистка получила награду от президента Украины Владимира Зеленского по случаю празднования Дня конституции.
Билык высказалась о награде, опубликовав в Инстаграм фото в образе княгини Ольги.
Мне очень приятно быть награжденной орденом княгини Ольги III степени именно в день Конституции! Я очень благодарна всем, кто любит мое творчество, это наша общая награда. С праздником вас, друзья! – написала Билык.
Мені дуже приємно бути нагородженою орденом княгині Ольги ІІІ ступеня саме в день Конституції🇺🇦! Я дуже вдячна всім хто любить мою творчість, це наша спільна нагорода. Зі святом вас друзі! #деньконституції #орденкнягиніольги #іринабілик #irynabilyk #irinabilyk #деньконституции #орденкнягиниольги #иринабилык
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