Ирина Билык примерила на себя образ княгини Ольги

Певица награждена почетным орденом.

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Народная и заслуженная артистка Украины, певица и композитор Ирина Билык удостоена ордена княгини Ольги. Как Тина Кароль, Потап и Маша Ефросинина, артистка получила награду от президента Украины Владимира Зеленского по случаю празднования Дня конституции.

Билык высказалась о награде, опубликовав в Инстаграм фото в образе княгини Ольги.

Мне очень приятно быть награжденной орденом княгини Ольги III степени именно в день Конституции! Я очень благодарна всем, кто любит мое творчество, это наша общая награда. С праздником вас, друзья! – написала Билык.

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