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Соня Плакидюк и Ричард Горн разошлись

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Звезды "Топ-модели по-украински" собирались пожениться.
Соня Плакидюк и Ричард Горн разошлись
Соня Плакидюк и Ричард Горн разошлись
instagram.com/richardgorn

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Фешн-фотограф Соня Плакидюк разошлась со своим женихом хореографом Ричардом Горном. Влюбленные собирались пожениться, однако за три года им так и не удалось это осуществить.

Плакидюк сообщила, что ее сердце сейчас свободно, однако причины разрыва звезда раскрывать не стала. Об этом говорится в программе “Светская жизнь“. 

Свободная касса! История банальна: мы начали по-разному видеть свое будущее. Здесь иногда не помогает даже самая безумная любовь. Я знала, что все начнут угадывать причину, но я убеждаю, не угадает никто, – объяснила Соня Плакидюк.

Соня Плакидюк и Ричард Горн познакомились на съемках одного из развлекательных проектов в 2014 году. Через три года Ричард сделал предложение любимой. 

Ранее певица Даша Астафьева показала, как развлекается с Соней Плакидюк.

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Теги: Соня Плакидюк, Ричард Гор, отношения
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