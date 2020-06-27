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Потап отреагировал на присвоенное ему звание заслуженного артиста

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Награду артист получил в преддверии Дня конституции.
Потап отреагировал на присвоенное ему звание заслуженного артиста
Потап отреагировал на присвоенное ему звание заслуженного артиста
instagram.com/realpotap

Ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский наградил званиями и орденами звезд украинского шоу-бизнеса. Музыканты Потап и Арсен Мирзоян удостоены званиями “Заслуженный артист Украины“, а певицы Тина Кароль и Ирина Билык – орденами княгини Ольги ІІІ степени.

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Звание “Заслуженный артист Украины“ стало первым в копилке государственных наград Потапа. 

Всегда испытывал смешанные чувства к государственным званиям, даже говорил, что откажусь от “Народного“ и отказывался от звания “Заслуженного“ в других странах, вместе с предложением выступать за них на международных конкурсах. Но получить звание “Заслуженного артиста Украины“ мне, человеку, читавшему рэп на сценах всего мира – невероятно, престижно и почетно! Посвящаю эту награду всем коллегам, которые вдохновляли меня на творчество, и всем фанам, в чьих сердцах мои песни откликались! Сам себя буду называть “Заслуженным хип-хопером“, - прокомментировал награду артист.

facebook.com/mozgientertainment

Настя Каменских в своем Инстаграм трогательно поздравила мужа. Певица опубликовала совместное фото с Потапом и призналась, что на это звание он заслуживает, как никто другой.

А моего гения сегодня наградили званием “Заслуженный артист Украины“! Поздравляю тебя мое солнышко! Ты заслуживаешь, как никто, – написала Каменских.

Накануне Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом.

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Теги: Потап, звание, исполнитель
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.06.2020, 14:01
Оценка:  0
гость
ПОТАП, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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