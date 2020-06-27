Потап отреагировал на присвоенное ему звание заслуженного артиста

Награду артист получил в преддверии Дня конституции.

Ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский наградил званиями и орденами звезд украинского шоу-бизнеса. Музыканты Потап и Арсен Мирзоян удостоены званиями “Заслуженный артист Украины“, а певицы Тина Кароль и Ирина Билык – орденами княгини Ольги ІІІ степени.

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Звание “Заслуженный артист Украины“ стало первым в копилке государственных наград Потапа.

Всегда испытывал смешанные чувства к государственным званиям, даже говорил, что откажусь от “Народного“ и отказывался от звания “Заслуженного“ в других странах, вместе с предложением выступать за них на международных конкурсах. Но получить звание “Заслуженного артиста Украины“ мне, человеку, читавшему рэп на сценах всего мира – невероятно, престижно и почетно! Посвящаю эту награду всем коллегам, которые вдохновляли меня на творчество, и всем фанам, в чьих сердцах мои песни откликались! Сам себя буду называть “Заслуженным хип-хопером“, - прокомментировал награду артист.

Настя Каменских в своем Инстаграм трогательно поздравила мужа. Певица опубликовала совместное фото с Потапом и призналась, что на это звание он заслуживает, как никто другой.

А моего гения сегодня наградили званием “Заслуженный артист Украины“! Поздравляю тебя мое солнышко! Ты заслуживаешь, как никто, – написала Каменских.

Накануне Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом.

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