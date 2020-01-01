Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Британию - СМИ

Супруги приняли решение покинуть США.

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Супруги Меган Маркл и принц Гарри намерены вернуться домой в Британию. Пандемия коронавируса, протесты в США, массовые беспорядки, и отсутствие работы нарушили все планы королевской четы.

Финансовая независимость, к которой стремились герцог и герцогиня Сассекские, оказалась непостижимой целью в настоящее время. Поэтому Меган и Гарри решили уехать домой. Об этом сообщает New Idea, ссылаясь на своих осведомителей.

Кроме того, у принца есть определенные проблемы с трудоустройством в Америке, так как он является гражданином другой страны. К тому же паре необходимо оплачивать аренду роскошного особняка в Беверли-Хиллз и дорогую охрану.

Инсайдер отмечает, что Гарри и Меган пробудут в Виндзоре от полутора до двух месяцев, после чего переберутся на ПМЖ в другую точку мира.

Ранее мы писали, что герцогам Сассекским не удалось зарегистрировать торговую марку, названную в честь сына.