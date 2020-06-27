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Бывшая жена Виктора Павлика резко ответила на обвинения Репяховой

Комментариев: 1
25-летняя Екатерина Репяхова заявила, что экс-супруга певца угрожает их семье судом.
Бывшая жена Виктора Павлика резко ответила на обвинения Репяховой
Бывшая жена Виктора Павлика резко ответила на обвинения Репяховой
facebook.com/Лора-Созаева

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Экс-супруга Виктора Павлика и мать их 21-летнего онкобольного сына резко высказалась в сторону Екатерины Репяховой. Последняя накануне заявила, что Лариса угрожает их семье судом. 

Так, на своей странице в Facebook Лариса Созаева утверждает, что Екатерина Репяхова планомерно уничтожает ее с сыном Павлом.

Молодая жена Виктора Павлика планомерно уничтожает нас с сыном и делает все, чтобы мы пострадали... Молодое ничтожество выносит на публику то, что придя домой рассказывает ей Виктор. Мы с сыном не давали никакого права чужому нам человеку рассказывать то, что происходит в нашем доме. Виктор Павлик занял позицию страуса и позволяет все, что ей вздумается. Благодаря СМИ девочка возомнила из себя знаменитость... Я не знаю, сколько дней или месяцев осталось моему сыну жить, и в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе добивать меня с сыном, - написала Лариса.

Напомним, что накануне Екатерина Репяхова ответила на нападки хейтеров в Сети.

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Теги: Виктор Павлик, певец, скандал, Екатерина Репяхова
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    27.06.2020, 10:32
Оценка:  +1
GreenPeace!
Не знаю,как на этого Павлика вообще можно посмотреть..ужас,а не мужик..еще и пенсионер.блин.
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