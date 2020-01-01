Певец утверждает, что его оклеветали.

Джастин Бибер намерен судиться с девушками, обвинившими его в сексуальных домогательствах ivona.bigmir)net

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Канадский певец Джастин Бибер подал иск в суд против девушек, которые обвинили его в секс-домогательствах.

На днях 26-летнего артиста обвинила в насилии девушка, назвавшейся Даниэль, написав пост в Twitter. По ее словам, Бибер изнасиловал ее 9 марта 2014 года в отеле Four Seasons города Остин, штат Техас.

Вскоре после публикации этой информации, к обвинениям присоединилась еще одна девушка под именем Кади, которая рассказала про свой случай насилия, который случился уже 5 мая 2015 года в Нью-Йорке.

Бибер не стал молчать и опроверг все обвинения, предоставив чеки, электронные письма и скрины с перепиской, в подтверждение того, что в означенное время он находился в совершенно другом месте и был в компании Селены Гомес.

Исполнитель составил иск о клевете на 20 миллионов долларов, по 10 миллионов за каждую историю.

Ранее мы писали, что Хейли Бибер подает в суд на пластического хирурга за клевету.

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