Слава из "НеАнгелов" попала в больницу - фото

Певица озадачила фанатов неожиданным фото.

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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская не на шутку встревожила своих поклонников. Она показала фото из больничной палаты с капельницей и с кислородной маской на лице.

Так, в Инстаграм Славы появились кадры, которые озадачили ее фолловеров. На одном из кадров, который выложила Каминская в сети - она в наушниках с отрешенным взглядом и в кислородной маске.

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В подписи к посту и лаконично сообщила, что “музыка так себе, газ тоже не веселит“.

На другом изображении Слава стоит у зеркала в одних коротких шортах и демонстрирует округлый живот.

Я надеюсь, это колбаса, - подписала снимок знаменитость.

Подписчики Каминской в комментариях под постом засыпали певицу вопросами, что же произошло, высказывая при этом разнообразные предположения, начиная от коронавируса и новыми пластическими процедурами, заканчивая беременностью.

Ранее новая девушка Эдгара Каминского в купальнике поздравила его с днем медработника.

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