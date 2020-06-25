Слава из "НеАнгелов" попала в больницу - фото
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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская не на шутку встревожила своих поклонников. Она показала фото из больничной палаты с капельницей и с кислородной маской на лице.
Так, в Инстаграм Славы появились кадры, которые озадачили ее фолловеров. На одном из кадров, который выложила Каминская в сети - она в наушниках с отрешенным взглядом и в кислородной маске.
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В подписи к посту и лаконично сообщила, что “музыка так себе, газ тоже не веселит“.
На другом изображении Слава стоит у зеркала в одних коротких шортах и демонстрирует округлый живот.
Я надеюсь, это колбаса, - подписала снимок знаменитость.
Подписчики Каминской в комментариях под постом засыпали певицу вопросами, что же произошло, высказывая при этом разнообразные предположения, начиная от коронавируса и новыми пластическими процедурами, заканчивая беременностью.
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