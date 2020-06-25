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Слава из "НеАнгелов" попала в больницу - фото

Комментариев: 0
Певица озадачила фанатов неожиданным фото.
Слава из "НеАнгелов" попала в больницу - фото
Слава из "НеАнгелов" попала в больницу - фото
instagram.com/babaslavka

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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская не на шутку встревожила своих поклонников. Она показала фото из больничной палаты с капельницей и с кислородной маской на лице. 

Так, в Инстаграм Славы появились кадры, которые озадачили ее фолловеров. На одном из кадров, который выложила Каминская в сети - она в наушниках с отрешенным взглядом и в кислородной маске.

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В подписи к посту и лаконично сообщила, что “музыка так себе, газ тоже не веселит“.

На другом изображении Слава стоит у зеркала в одних коротких шортах и демонстрирует округлый живот. 

Я надеюсь, это колбаса, - подписала снимок знаменитость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я надеюсь это колбаса 🤣

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Подписчики Каминской в комментариях под постом засыпали певицу вопросами, что же произошло, высказывая при этом разнообразные предположения, начиная от коронавируса и новыми пластическими процедурами, заканчивая беременностью.

Ранее новая девушка Эдгара Каминского в купальнике поздравила его с днем медработника.

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Теги: Слава Каминская, певица, беременность
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Комментариев (2)
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ldferwws    26.06.2020, 12:01
Оценка:  0
ldferwws
Кто это?
гость  (аноним)  26.06.2020, 12:00
Оценка:  +1
гость
Потому, что не всякую колбасу, нужно пихать внутрь себя! Тупая дура!
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