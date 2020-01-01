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"Cнова влюблена": TAYANNA снялась в белье для промо мини-альбом "Жіноча сила"

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Певица посвятила пластинку сильным женщинам, которые сами определяют свою жизнь.

"Cнова влюблена": TAYANNA снялась в белье для промо мини-альбом "Жіноча сила"
Пресс-служба

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Будучи успешной и реализованной мамой, телеведущей, ментором, блогером и, прежде всего, певицей TAYANNA продолжает раскрывать новые грани своего таланта, радуя поклонников жизнеутверждающими взглядами на мир, которые нашли воплощение в четвертом мини-альбоме «Жіноча сила».

"Cнова влюблена": TAYANNA снялась в белье для промо мини-альбом "Жіноча сила"
Пресс-служба

Представленные песни разноплановые, но, несмотря на это, все они стилистически оформлены в соответствии с фирменным звучанием певицы. Вместе с саунд-продюсером Виталием Телезиным TAYANNA экспериментирует с музыкальной эстетикой 80-х, используя в песнях «Ейфорія» и «100 днів» елементы евродиско и синти-попа, усиливая эффект винтажным синтезатором. А в лид-сингле «Жіноча сила»  продлевает вдохновляющую историю своего хита «Фантастична жінка», ставшего два года назад визитной карточкою TAYANNA.

"Cнова влюблена": TAYANNA снялась в белье для промо мини-альбом "Жіноча сила"
Пресс-служба

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Дополняют альбом две баллады: «Плачу і сміюся» - трек, написанный и подаренный  музыкантом  Сергеем Пидкаурой, который сумел прочувствовать и попасть в состояние души певицы. Еще одна лирическая песня «Вийди на світло»- о том, как важно заботиться о своем «внутреннем храме» и следовать лучу света по которому идешь и ищешь свое «место под солнцем», выполнена в стилистике раннего творчества певицы в альбоме «TAYANNA.Портреты».  

"Cнова влюблена": TAYANNA снялась в белье для промо мини-альбом "Жіноча сила"
Пресс-служба

Каждый альбом пишу, находясь в разных оттенках состояния любви. Для меня процесс создания нового музыкально материала - целое путешествие, своего рода маленькая жизнь, которую проживаю от песни к песне. Прежде чем слушатель услышит то, что создавалось в течение года, постоянно потерпевало своих изменений. И, казалось бы, когда все готово, я решила круто повернуть на 360 градусов и изменить концепт пластинки. Главным критерием отбора песен было сердце и то, как оно стучит во время прослушивания. Мне хотелось создать такие композиции, чтобы человек испытывал на себе эмоциональную силу музыки, которая порой буквально берет за душу, погружает тебя в состояние эйфории от аккорда к аккорду, - делится своими впечатлениями TAYANNA.

Объединяющей темой EP является целительная женская сила, наполненная своими молитвами, настроением, силой веры и большим желанием – то, что TAYANNA давно культивирует в своем творчестве.  

EP «Жіноча сила» уже доступен на всех цифровых площадках.

Ранее мы писали, что пользователи Сети раскритиковали танцы TAYANNA.

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Теги: альбом, TAYANNA, фото в белье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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