Певица Alyosha показала фото на последних сроках беременности

Артистка готовится стать мамой в третий раз.

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Певица Alyosha показала своим поклонникам, как выглядит на последних сроках беременности. Уже совсем скоро она и ее муж, музыкант Тарас Тополя станут родителями в третий раз.

Недавно пара сообщила, что у них родится девочка. Напомним, что Тарас и Alyosha воспитывают двоих сыновей - Марка и Романа. Недавно артистка также подогрела слухи о беременности двойней.

На фото певица предстала в лесу в облегающем сером платье, белой накидке и летней соломенной шляпе. Наряд идеально подчеркнул округлившиеся формы Alyosha.

Какая сегодня прекрасная и солнечная погода, - написала в посте звездная мама.

“Животик словно двойня там живет“

“А Ви впевнені, що це дівчинка? :) Якби не знала, сказала б, що 100% хлопчачий животик. Дуже красива“

“Вагітність Вам дуже личить!“, - пишут в комментариях подписчики.

А недавно Alyosha поделилась архивными снимками с отцом.

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