Певица Alyosha показала фото на последних сроках беременности
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Певица Alyosha показала своим поклонникам, как выглядит на последних сроках беременности. Уже совсем скоро она и ее муж, музыкант Тарас Тополя станут родителями в третий раз.
Недавно пара сообщила, что у них родится девочка. Напомним, что Тарас и Alyosha воспитывают двоих сыновей - Марка и Романа. Недавно артистка также подогрела слухи о беременности двойней.
На фото певица предстала в лесу в облегающем сером платье, белой накидке и летней соломенной шляпе. Наряд идеально подчеркнул округлившиеся формы Alyosha.
Какая сегодня прекрасная и солнечная погода, - написала в посте звездная мама.
- “Животик словно двойня там живет“
- “А Ви впевнені, що це дівчинка? :) Якби не знала, сказала б, що 100% хлопчачий животик. Дуже красива“
- “Вагітність Вам дуже личить!“, - пишут в комментариях подписчики.
А недавно Alyosha поделилась архивными снимками с отцом.
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