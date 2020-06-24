Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Alyosha показала фото на последних сроках беременности

Комментариев: 0
Артистка готовится стать мамой в третий раз.
Певица Alyosha показала фото на последних сроках беременности
Певица Alyosha показала фото на последних сроках беременности
instagram.com/alyoshasinger

Читай также: Беременная ALYOSHA рассказала когда возобновит концертную деятельность

Певица Alyosha показала своим поклонникам, как выглядит на последних сроках беременности. Уже совсем скоро она и ее муж, музыкант Тарас Тополя станут родителями в третий раз.

Недавно пара сообщила, что у них родится девочка. Напомним, что Тарас и Alyosha воспитывают двоих сыновей - Марка и Романа. Недавно артистка также подогрела слухи о беременности двойней.

На фото певица предстала в лесу в облегающем сером платье, белой накидке и летней соломенной шляпе. Наряд идеально подчеркнул округлившиеся формы Alyosha.

Какая сегодня прекрасная и солнечная погода, - написала в посте звездная мама.

  • “Животик словно двойня там живет“
  • “А Ви впевнені, що це дівчинка? :) Якби не знала, сказала б, що 100% хлопчачий животик. Дуже красива“
  • “Вагітність Вам дуже личить!“, - пишут в комментариях подписчики.

А недавно Alyosha поделилась архивными снимками с отцом.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​ 

Поделись:
Теги: Alyosha, певица, беременность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь