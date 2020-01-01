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Группа Hurts презентовала клип на чувственный трек "Suffer"

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Музыканты объявили дату релиза нового альбома.
Группа Hurts презентовала клип на чувственный трек "Suffer"
Группа Hurts презентовала клип на чувственный трек "Suffer"
instagram.com/theohurts

Всемирно известная британская группа Hurts порадовала поклонников новыми композициями после почти двух лет перерыва. Так, в мае музыканты выпустили трек VOICES. А в среду, 24 мая коллектив презентовал черно-белый клип на песню “Suffer“.

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Свежая видеоработа была опубликовала на официальном ютуб-канале Hurts. Отметим, что в аккаунте группы в Инстаграм сообщается, что композиции “VOICES“ и “Suffer“ и еще 9 свежих хитов  войдут в новый альбом “FAITH“, релиз которого запланирован на 4 сентября.

Группа Hurts презентовала клип на чувственный трек
Группа Hurts презентовала клип на чувственный трек "Suffer"
скриншот

Hurts - Suffer: смотреть клип онлайн

Ранее сообщалось, что жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе “Я тобі не мамка“.

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Теги: Hurts
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Источник: Ivona bigmir)net

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