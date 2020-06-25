"Давай гуляй!": Наташа Королева выпустила клип на украиноязычный трек

В новом клипе артистка сняла тракториста из Черновцов.

Российская исполнительница украинского происхождения Наталья Королева, которой в 2016 году запретили въезд в нашу страну, впервые за долгое время выпустила украиноязычную композицию.

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В четверг, 25 июня, на официальном ютуб-канале 47-летней артистки появился яркий клип на песню “Давай гуляй!“. В ролике Королева снялась в венке, белой сорочке и кружевных велосипедках. По сюжету клипа за певицей ухаживает молодой тракторист, которого сыграл парень из Черновцов.

“Простой парень Димон из Черновцов, вырос на моих песнях, работает в нашем городке трактористом-техником! Мог ли он представить что так жизнь повернётся и Он станет героем моего нового видео!? Удивительная штука - жизнь! Народная песня - народный герой!!!“, - говорится в описании к ролику.

Ранее сообщалось, что жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе “Я тобі не мамка“.

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