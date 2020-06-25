"Давай гуляй!": Наташа Королева выпустила клип на украиноязычный трек
Российская исполнительница украинского происхождения Наталья Королева, которой в 2016 году запретили въезд в нашу страну, впервые за долгое время выпустила украиноязычную композицию.
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В четверг, 25 июня, на официальном ютуб-канале 47-летней артистки появился яркий клип на песню “Давай гуляй!“. В ролике Королева снялась в венке, белой сорочке и кружевных велосипедках. По сюжету клипа за певицей ухаживает молодой тракторист, которого сыграл парень из Черновцов.
“Простой парень Димон из Черновцов, вырос на моих песнях, работает в нашем городке трактористом-техником! Мог ли он представить что так жизнь повернётся и Он станет героем моего нового видео!? Удивительная штука - жизнь! Народная песня - народный герой!!!“, - говорится в описании к ролику.
Ранее сообщалось, что жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе “Я тобі не мамка“.
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Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской