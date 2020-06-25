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"Давай гуляй!": Наташа Королева выпустила клип на украиноязычный трек

Комментариев: 5
В новом клипе артистка сняла тракториста из Черновцов.
"Давай гуляй!": Наташа Королева выпустила клип на украиноязычный трек
"Давай гуляй!": Наташа Королева выпустила клип на украиноязычный трек
скриншот из видео

Российская исполнительница украинского происхождения Наталья Королева, которой в 2016 году запретили въезд в нашу страну, впервые за долгое время выпустила украиноязычную композицию.

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В четверг, 25 июня, на официальном ютуб-канале 47-летней артистки появился яркий клип на песню “Давай гуляй!“. В ролике Королева снялась в венке, белой сорочке и кружевных велосипедках. По сюжету клипа за певицей ухаживает молодой тракторист, которого сыграл парень из Черновцов. 

“Простой парень Димон из Черновцов, вырос на моих песнях, работает в нашем городке трактористом-техником! Мог ли он представить что так жизнь повернётся и Он станет героем моего нового видео!? Удивительная штука - жизнь! Народная песня - народный герой!!!“, - говорится в описании к ролику.

Ранее сообщалось, что жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе “Я тобі не мамка“.

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Теги: Наташа Королева
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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kilimanjaro    25.06.2020, 18:29
Оценка:  -1
kilimanjaro
А она в курсе, что слово ореш - на украинском это пашешь)) ореш писни, ёкелеменэ. Щира украинка.
гость  (аноним)  25.06.2020, 18:10
Оценка:  0
гость
Скоро, годовщина обороны Севастополя (30 июня 1942 г)
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
гость  (аноним)  25.06.2020, 18:09
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  25.06.2020, 18:09
Оценка:  0
гость
МОСКОВИТСКАЯ ПАДАЛЬ, ...НАКУЙ ПОШЛИ!!!
гость  (аноним)  25.06.2020, 18:07
Оценка:  0
гость
Тыкву ей в шмоньку!
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