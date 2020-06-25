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В СБУ объяснили, почему исключили Варнаву из "черного списка"

Комментариев: 2
Звезде Comedy Woman разрешили въезд в Украину.
В СБУ объяснили, почему исключили Варнаву из "черного списка"
В СБУ объяснили, почему исключили Варнаву из "черного списка"
instagram.com/kativarnava

В понедельник, 15 июня, в Сети появился официальный документ о том, что экс-ведущая проекта “Кто сверху?“ и звезда юмористического проекта Comedy Woman Екатерина Варнава больше не представляет угрозы для национальной безопасности Украины.

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Как сообщает “Украинская правда“ со ссылкой на СБУ, такое решение ведомство приняло потому, что артистка за период запрета не совершала действий, которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности.

Отмечается, что Варнаву исключили из“черного списка“ еще 18 марта 2020 года. СБУ обращалось в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, чтобы получить обновленную информацию о том, совершала ли ведущая недопустимые действия.

“Органами и подразделениями СБ Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину этому лицу. Согласно ч. 6 ст. 15 Закона Украины “О кинематографе“. Службой безопасности Украины в марте этого года было проинформировано Министерство культуры Украины для учета при обновлении информации“, - говорится в комментарии СБУ.

Напомним, что в 2017 году СБУ приняло решение запретить въезд в Украину Екатерине Варнаве сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия якобы противоречат интересам обеспечения безопасности Украины.

Ранее сообщалось, как Новый канал прокомментировал запрет на въезд в Украину Екатерины Варнавы.

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Теги: Екатерина Варнава, СБУ, черный список звезд
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Источник: pravda.com.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.06.2020, 11:25
Оценка:  0
гость
Та ложила Варнана на этот заперет с прибором, если он у нее есть. Хохложопые херои только могут бороться с
еврейскими женщинами и детьми.
ktrvbcffer    25.06.2020, 11:01
Оценка:  -22
ktrvbcffer
Брехня!Варнава просто пообещала этим клоунам разрешить себя им полизать когда она приедет в Киев.
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