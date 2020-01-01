"А если услышит Потап?": Горячая Каменских всполошила поклонников новым видео

Звезда сняла новый ролик для Tiktok и появилась в кадре с выпрямленными волосами .

"А если услышит Потап?": Горячая Каменских встряхнула поклонников новым видео instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских очаровала поклонников новым видео. На платформе Tiktok звезда сняла коротенький ролик, в котором появилась в белой футболке и черных велосипедках.

Свои кудрявые волосы Каменских выпрямила и расчесала на прямой пробор. В кадре Настя разыграла сценку, делая вид, что обращается к незнакомцу. Голос звезды звучит томно.

Не знаю, кто ты и почему ты за мной следишь, но я люблю тебя, - говорит в кадре Настя.

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Фолловеры обыграли сценку Насти и отметили в комментариях, что супруг артистки продюсер, рэпер Потап может приревновать:

🙈🤭🥰🤔Потап услышит😬🤫

шикарная девочка, красотулечка😍👍

I love you to so much 😍😍😍❤️❤️❤️❤️

You love Potap))

На русском скоро разговаривать разучитесь 😁

Прикольна, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских очаровала фигурой в топике.

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