"А если услышит Потап?": Горячая Каменских всполошила поклонников новым видео
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Популярная певица Настя Каменских очаровала поклонников новым видео. На платформе Tiktok звезда сняла коротенький ролик, в котором появилась в белой футболке и черных велосипедках.
Свои кудрявые волосы Каменских выпрямила и расчесала на прямой пробор. В кадре Настя разыграла сценку, делая вид, что обращается к незнакомцу. Голос звезды звучит томно.
Не знаю, кто ты и почему ты за мной следишь, но я люблю тебя, - говорит в кадре Настя.
@nkofficial
I L❤️VE U 💋 ##nk ##nkofficial ##fyp♬ original sound - izzyyllama
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Фолловеры обыграли сценку Насти и отметили в комментариях, что супруг артистки продюсер, рэпер Потап может приревновать:
- 🙈🤭🥰🤔Потап услышит😬🤫
- шикарная девочка, красотулечка😍👍
- I love you to so much 😍😍😍❤️❤️❤️❤️
- You love Potap))
- На русском скоро разговаривать разучитесь 😁
- Прикольна, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских очаровала фигурой в топике.
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