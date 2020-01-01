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"А если услышит Потап?": Горячая Каменских всполошила поклонников новым видео

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Звезда сняла новый ролик для Tiktok и появилась в кадре с выпрямленными волосами .

"А если услышит Потап?": Горячая Каменских встряхнула поклонников новым видео
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских очаровала поклонников новым видео. На платформе Tiktok звезда сняла коротенький ролик, в котором появилась в белой футболке и черных велосипедках.

Свои кудрявые волосы Каменских выпрямила и расчесала на прямой пробор. В кадре Настя разыграла сценку, делая вид, что обращается к незнакомцу. Голос звезды звучит томно.

Не знаю, кто ты и почему ты за мной следишь, но я люблю тебя,  - говорит в кадре Настя.

@nkofficial

I L❤️VE U 💋 ##nk ##nkofficial ##fyp

♬ original sound - izzyyllama

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Фолловеры обыграли сценку Насти и отметили в комментариях, что супруг артистки продюсер, рэпер Потап может приревновать:

  • 🙈🤭🥰🤔Потап услышит😬🤫
  • шикарная девочка, красотулечка😍👍
  • I love you to so much 😍😍😍❤️❤️❤️❤️
  • You love Potap))
  • На русском скоро разговаривать разучитесь 😁
  • Прикольна, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских очаровала фигурой в топике.

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Теги: Настя Каменских, прямые волосы, любовь, видео
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Источник: IVONA)bigmir.net

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