Украинский ведущий признался, при каких условиях делал предложение своей будущей жене.

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Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер. В кадре он собранный и серьезный, а вот в личной жизни настоящий романтик. В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он рассказал, как и при каких условиях делал предложение своей будущей жене.

“Я на тот момент уже арендовал квартиру, зажег 100 свечей. В кино это очень красиво, но попробуй в жизни зажги 100 свечей! Второй момент, который в кино не передается – огонь съедает кислород. Через несколько минут ты начинаешь потеть, в квартире становится жарко. Слава богу, я получил положительный ответ. После этого мы быстро задували свечи и открывали окно, потому что дышать было нечем“, - признался телеведущий.

Василий Голованов рассказал о курьезе во время предложения руки и сердца Пресс-служба

Так же по словам ведущего, вначале их знакомства с женой, ничего не предвещало романа.

“Полина любит рассказывать эту историю, что с первого взгляда мы друг другу вообще не понравились. Во-первых, я не люблю рыжих. Во-вторых, я ее подкалывал часто – остро шутил в ее сторону. Она не всегда могла быстро отреагировать, поэтому ее это очень злило, а меня – веселило. В итоге на такой искре что-то там и загорелось“, – рассказал Василий.

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