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"Золотой глобус 2021" перенесли: Новая дата церемонии

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Мероприятие состоится в последний день зимы.
"Золотой глобус 2021" перенесли: Новая дата церемонии
"Золотой глобус 2021" перенесли: Новая дата церемонии
Getty Images

Организаторы американской кинопремии “Золотой глобус 2021“ сообщили о переносе 78-й церемонии награждения. Голливудская ассоциация иностранной прессы приняла решение отложить мероприятие на месяц из-за коронавируса.

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Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте премии. Отмечается, что церемония, которая ранее проходила каждый год в январе, впервые состоится в конце зимы. Новая дата вручения “Золотого глобуса 2021“ - 28 февраля.

"Золотой глобус 2021" перенесли
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Напомним, ранее о переносе церемоний вручения объявили организаторы “Оскара“ и BAFTA. Оба мероприятия впервые состоятся в апреле.

Ранее сообщалось, “Оскар“ и “Золотой глобус“ изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19.

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Теги: Золотой глобус 2021
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Источник: Ivona bigmir)net

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