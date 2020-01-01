"Золотой глобус 2021" перенесли: Новая дата церемонии

Мероприятие состоится в последний день зимы.

Организаторы американской кинопремии “Золотой глобус 2021“ сообщили о переносе 78-й церемонии награждения. Голливудская ассоциация иностранной прессы приняла решение отложить мероприятие на месяц из-за коронавируса.

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Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте премии. Отмечается, что церемония, которая ранее проходила каждый год в январе, впервые состоится в конце зимы. Новая дата вручения “Золотого глобуса 2021“ - 28 февраля.

"Золотой глобус 2021" перенесли скриншот

Напомним, ранее о переносе церемоний вручения объявили организаторы “Оскара“ и BAFTA. Оба мероприятия впервые состоятся в апреле.

Ранее сообщалось, “Оскар“ и “Золотой глобус“ изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19.

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