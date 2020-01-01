Дизайнер Анна Чибисова открыла бутик Maison d'Angelann В Абу-Даби

Анна вместе с подругой детства Анжеликой Святаш создали бренд Maison d'Angelann в 2014 году. Сегодня этот лейбл знают по всему миру — от США и Сен-Тропе до Монако и Катара. Их VIP-клиентами являются супермодель Ирина Шейк, первые леди Италии и Хорватии, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева и другие селебрити.

Во время эпидемии коронавируса команда бренда Maison d’Angelann работала не покладая рук. Бренд не оставался в стороне и помогал врачам в такой непростой период.

Дизайнер Maison d'Angelann Анна Чибисова передала медикам Харьковской областной клинической больницы защитные маски. По ее словам, во время карантина производство частично переориентировали на создание масок.

Более того, были расширены рабочие места и создавались новые потрясающие коллекции. Параллельно с благотворительностью продолжалась работа над открытием новых бутиков.

“Как только сняли карантин, бутик Maison d'Angelann с успехом открылся в Абу-Даби”, рассказывает Анна.

"Мы расположились в самом сердце Абу-Даби с огромным спейсом бренда Maison d'Angelann, с коллекцией летящих шелковых платьев и Bikini collection Sol Angelann, что стало неимоверно популярно!”, - рассказала Анна.

Корнер бренда Maison d'Angelann расположился в “Аль Бушия”, адрес Al Boushiya, Avenue at Etihad Towers, Podium 2 “West Corniche”.

Хочется отметить, что также в “Аль Бушия” размещены коллекции таких дизайнеров: Pamella Roland, Giambattista Valli, Toni Maticevski, Rachel Gilbert, Oscar de la Renta, Luisa Beccaria и др.

В самом деле, открытие нового бутика Maison d'Angelann прошло очень успешно. Коллекции вызвали настоящий ажиотаж среди поклонниц бренда и были полностью выкуплены фактически все позиции.

“Потому, что восточные женщины окружены любовью своих мужчин, они уделяют очень много времени своей внешности, своим нарядам”, - прокомментировала Анна Чибисова.

Справка:

Летом 2016 года бренд Maison d'Angelann с успехом представили в Монако. Он набирал стремительную популярность и уже в 2017-м вышел на фэшн-рынок Баку и Дубаев, а также приобрел известность в Катаре. Интересно, что Maison d'Angelann – единственный украинский бренд, который получил эксклюзивный контракт на пять лет по сотрудничеству с известной Gallery Lafayett, где размещается рядом с такими мировыми марками, как Alberta Ferretti и Giambattista Valli.

В 2019 году Анна и Анжелика создали совместный бренд с известной бизнес-леди Иреной Сопрано — Sol Angelann. На данный момент концерн включает в себя такие бренды как Sol Angelann Shoes, Sol Angelann и Maison d'Angelann.

В ближайшем будущем откроется еще один бутик одежды дизайнеров в модном районе Парижа. Пространство «Boutique Holly» украинский бренд будет делить с британским лейблом Дженни Пэкхем (Jenny Packham), в чьих платьях классической английской школы снималась Эмма Уотсон в «Гарри Поттере», а также героиня кино «Казино Рояль» про Джеймса Бонда.