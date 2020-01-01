Аманда Сейфрид призналась, почему отказалась от главной роли в "Стражах галактики"

Артистке предлагали сыграть Гамору.

Американская актриса и бывшая модель Аманда Сейфрид призналась, что могла бы стать звездой супергеройских фильмов Marvel. Об этом пишет 24tv.ua со ссылкой на американские СМИ.

Читай также: День рождения Мерил Стрип: ТОП-10 лучших фильмов обладательницы трех “Оскаров“

По словам 34-летней артистки, режиссер Джеймс Ганн предложил ей сыграть Гамору задолго до съемок первой части “Стражей галактики“. Однако, Аманда отказалась от выгодного проекта. Причиной стало то, что знаменитость не захотела наносить зеленый грим на кожу.

“Я часто думаю об этом. На самом деле я обожаю фильмы Marvel, но подумала: “Нет, не хочу быть зеленой. Слишком много мороки с этим“. Помню, как Дженнифер Лоуренс рассказывала, как много времени тратят на то, чтобы сделать ее синей. Я подумала: “Это же ад“. Ведь ты потом идешь на площадку, проводишь там всего несколько часов и тебе приходится потом все смывать. Это и стало причиной отказа“, – поделилась Сейфрид.

Ранее стало известно, какие актеры удостоятся звезды на Аллее славы в Голливуде в 2021 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.