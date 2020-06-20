Леся Никитюк показала себя в 17 лет: фото

Ведущая разместила архивное фото в Инстаграм.

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Украинская ведущая Леся Никитюк, которая ранее развеселила Сеть новым фото, решила порадовать поклонников в Инстаграм. Так, знаменитость показала, как выглядела в 17 лет.

На своей странице в соцсети Леся обнародовала снимок, сделанный в 2005 году. На фотографии Никитюк позировала одетая в красный топ и джинсы.

На дворе 2005 год мне 17... Я на дискотеке. На фото я с DJ Назіком. Он мне тогда очень нравился. А его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото). Надеюсь, что Лида и DJ живут счастливо, у них трое детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ, - подписала публикацию Леся Никитюк.

“Украинская Бритни Спирс“, - написал один из подписчиков Леси.

Ранее Михаил Поплавский рассказал Лесе Никитюк о первом сексе.

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