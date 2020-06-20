Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк показала себя в 17 лет: фото

Комментариев: 0
Ведущая разместила архивное фото в Инстаграм.
Леся Никитюк показала себя в 17 лет: фото
Леся Никитюк показала себя в 17 лет: фото
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Каменских шокировала Сеть излишней худобой

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая ранее развеселила Сеть новым фото, решила порадовать поклонников в Инстаграм. Так, знаменитость показала, как выглядела в 17 лет.

На своей странице в соцсети Леся обнародовала снимок, сделанный в 2005 году. На фотографии Никитюк позировала одетая в красный топ и джинсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І таке було 😂🙈 До 15-річчя Rozetka пропоную згадати той самий 2005 рік. Викладайте своє фото з хештегом #2005rozetka та діліться спогадами і зізнаннями. На дворі 2005й мені 17 ... я на дискотеці ☺️на фото я з DJ Назіком.. він мені тоді дуже нра🙈А його бивша сверлить мене поглядом(видно на фото)😬🙈 Сподіваюсь шо Ліда і DJ живуть щасливо, в них 3-є дітей і вони тепер обоє сверлять поглядом мене по ТВ😂😂 @rozetkaua

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

На дворе 2005 год мне 17... Я на дискотеке. На фото я с DJ Назіком. Он мне тогда очень нравился. А его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото). Надеюсь, что Лида и DJ живут счастливо, у них трое детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ, - подписала публикацию Леся Никитюк.

“Украинская Бритни Спирс“, - написал один из подписчиков Леси.

Ранее Михаил Поплавский рассказал Лесе Никитюк о первом сексе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, ведущая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь