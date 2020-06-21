Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с Днем отца

Дизайнер опубликовала семейное фото.

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Виктория Бекхэм трогательно поздравила своего звездного супруга с Днем отца, который отмечается во всем мире сегодня, 21 июня. В своем Инстаграм дизайнер опубликовала семейное фото Бекхэмов.

С Днем отца! Мы все тебя очень любим и целуем, - написала в посте Виктория.

На снимке она запечатлена с Дэвидом и их детьми: Бруклином, Харпер, Ромео и Крузом.

Недавно стало известно, что Виктория Бекхэм взяла кредит на 8 миллионов долларов, чтобы спасти свой бренд. В 2018 году марка Victoria Beckham потеряла около 15,5 миллионов долларов, а за последние четыре года в целом – 52 миллиона долларов. Пандемия внесла в эту ситуацию еще более разрушительную роль, заставив владельцев искать пути выхода из кризиса.

Ранее Кенсингтонский дворец представил новые фото принца Уильяма с детьми.

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