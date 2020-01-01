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Виталий Козловский признался, что готов жениться

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Певец намерен сделать предложение своей девушке.
Виталий Козловский признался, что готов жениться
Виталий Козловский признался, что готов жениться
instagram.com/vkozlovskiy

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Украинский певец Виталий Козловский готов жениться. Он признался, что раздумывает над тем, чтобы сделать предложение своей девушке.

Так, 35-летний артист рассказал в программе “Светская жизнь“, как проходит его карантин, и какие нашел для себя плюсы и минусы от постоянного пребывания дома. Козловский не стал скрывать, что проводил карантин с девушкой, но личность ее держит в секрете.

Однако Виталий признался, что именно самоизоляция с ней помогла понять ему, что она именно его человек.

Именно это позволило мне не сойти с ума. А с другой стороны, карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что ты постоянно в движении где-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а тут вы 24 часа в сутки вместе, - рассказал он.

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, не собирается ли он жениться избранницей, Виталий ответил, что уже задумывается над этим.

Мысли об этом уже остро встают, - сказал Виталий Козловский.


Недавно Виталий Козловский рассекретил, для кого купил квартиру в Киеве.

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Теги: Виталий Козловский, певец, женитьба
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