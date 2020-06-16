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62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Комментариев: 0
Невесте актера - Эмме Крокдал 24 года.
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Instagram

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62-летний Дольф Лундгрен сделал предложение своей избраннице Эмме Крокдал, которая является ровесницей его дочери. Невесте шведского актера 24 года, она фитнес-инструктор.

О намерении жениться Дольф Лундгрен сообщил в своем Инстаграм, где обнародовал фото с Эммой. Отметим, что влюбленные начали встречаться в январе этого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Something very special happened here in Sweden. D❤️E

Публикация от Dolph Lundgren (@dolphlundgren)

Официально Дольф Лундгрен был женат всего один раз. В 1993 году его женой стала шведская дизайнер украшений Анетт Квиберг. В браке родились две дочери Ида и Грета, а в 2011 году супруги развелись.

Слава к Дольфу Лундгрену пришла после роли Ивана Драго в фильме “Рокки“. После этого актер снялся более чем в 50 картинах.

Ранее кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы.

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Теги: Дольф Лундгрен, актер, женится, свадьбы звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Maezztro    20.06.2020, 16:10
Оценка:  -22
Maezztro
Несомненно это любофф!))))))))))
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