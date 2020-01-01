Киану Ривз продает на аукционе онлайн-свидание с собой

Вырученные средства знаменитость передаст в помощь детям, страдающим онкологией.

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Голливудский актер Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-свидание с собой. Все вырученные средства знаменитость передаст в помощь детям, страдающим онкологией.

Так, на сайте онкологической организации Camp Rainbow Gold появилась информация о том, что желающие могут приобрести свидание с американской звездой.

Сообщается, что Киану Ривз подарит 15-минутный разговор в Zoom. Встреча состоится в онлайн-режиме, поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса. С актером можно будет лично познакомиться и поговорить с любой страны мира.

Начальная цена лота составляла 10 тысяч долларов, а вскоре достигла 75 тысяч. Благотворительный аукцион продлится до 22 июня, а незабываемое свидание с кинозвездой состоится 6 июля

Ранее мы писали, что Олег Скрипка представил благотворительный детский ROCK БАЛ.

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