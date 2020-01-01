Умер актер кинотрилогии "Властелин колец" Иэн Холм

Исполнитель роли Бильбо Бэггинса ушел из жизни в 88-летнем возрасте.

В пятницу, 19 июня, ушел из жизни известный актер Иэн Холм, который сыграл Бильбо Бэггинса в кинотрилогиях “Властелин колец“ и “Хоббит“. О смерти 88-летнего артиста сообщили британские СМИ со ссылкой на агента Холма.

Читай также: Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт готовится к роли принцессы Дианы - СМИ

Отмечается, что мужчина умер утром в одной из лондонских больниц в окружение близких. Причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Паркинсона.

Иэн Холм родился 12 сентября 1931 года в Великобритании. Артист впервые появился в кино в 1958 году. Всего Иэн сыграл в более ста кинолентах. Кроме роли Бильбо Бэггинса, Холм запомнился, как андроид Эш в “Чужом“, отец Вито Корнелиус в “Пятом элементе“, Уильям Галл в “Из ада“ и Сэм Муссабини в “Огненных колесницах“.

Напомним, ранее стало известно, кто снимется в сериале “Властелин колец“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.