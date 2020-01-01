"Исчезнувшая невеста": Новая детективная мелодрама Татьяны Гнедаш
С понедельника 22 июня в 20:15 на СТБ стартует 8-серийная авантюрная мелодрама “Исчезнувшая невеста“ Татьяны Гнедаш. Детектив расскажет о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской, которую сыграла Даша Трегубова.
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40-летняя красивая и успешная женщина пропадает после своей свадьбы: в первую брачную ночь она бесследно исчезает при загадочных обстоятельствах. То, что вначале кажется несчастным случаем, очень скоро квалифицируется следствием как убийство. Лиза, дочь пропавшей без вести Анны, начинает собственное расследование и раскрывает тайны из жизни матери и её окружения, о которых не имела понятия.
“История о женской гордыне и мужской трусости, которым противостоят женская самоотверженность и мужская отвага: все борются со своими демонами и в результате добро побеждает. Но за победу добра в нашей истории герои будут вынуждены заплатить очень высокую цену”, - делится подробностями сюжета Татьяна Гнедаш.
Автор идеи: Татьяна Гнедаш
Режиссер: Майя Сомова
В ролях: Даша Трегубова, Клавдия Дрозд-Бунина, Валерия Ходос, Наталья Бабенко, Дмитрий Паламарчук, Софья Письман и другие.
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