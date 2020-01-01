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"Исчезнувшая невеста": Новая детективная мелодрама Татьяны Гнедаш

Спецтема: ТВ и телешоу
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22 июня на СТБ состоится премьера новой 8-серийной картины.
"Исчезнувшая невеста": Новая детективная мелодрама Татьяны Гнедаш
"Исчезнувшая невеста": Новая детективная мелодрама Татьяны Гнедаш
Пресс-служба

С понедельника 22 июня в 20:15 на СТБ стартует 8-серийная авантюрная мелодрама “Исчезнувшая невеста“ Татьяны Гнедаш. Детектив расскажет о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской, которую сыграла Даша Трегубова.

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40-летняя красивая и успешная женщина пропадает после своей свадьбы: в первую брачную ночь она бесследно исчезает при загадочных обстоятельствах. То, что вначале кажется несчастным случаем, очень скоро квалифицируется следствием как убийство. Лиза, дочь пропавшей без вести Анны, начинает собственное расследование и раскрывает тайны из жизни матери и её окружения, о которых не имела понятия.

"Исчезнувшая невеста"
Пресс-служба

“История о женской гордыне и мужской трусости, которым противостоят женская самоотверженность и мужская отвага: все борются со своими демонами и в результате добро побеждает. Но за победу добра в нашей истории герои будут вынуждены заплатить очень высокую цену”, - делится подробностями сюжета Татьяна Гнедаш.

Автор идеи: Татьяна Гнедаш

Режиссер: Майя Сомова

В ролях: Даша Трегубова, Клавдия Дрозд-Бунина, Валерия Ходос, Наталья Бабенко, Дмитрий Паламарчук, Софья Письман и другие.

"Исчезнувшая невеста"
Пресс-служба

Ранее сообщалось, что звезда “Сумерек“ Кристен Стюарт готовится к роли принцессы Дианы.

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Теги: сериалы 2020, изчезнувшая невеста
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Источник: ivona)bigmir.net

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