"МастерШеф. Профессионалы-2": Битва сезонов

Узнайте, чем удивит семнадцатый выпуск кулинарного проекта.

Завтра 20 июня в 19:00 на телеканале СТБ состоится семнадцатый выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы». Участники каждый раз показывают, что они достойны находится на этом проекте. А сегодня они будут делать это по-особенному.

Читай также: Клубничный тарт: пошаговая инструкция французского десерта

Ведь участникам предстоит пройти краш-тест от гостей – восьмерки лучших поваров первого сезона «МастерШеф. Профессионалы».

"МастерШеф. Профессионалы-2" Пресс-служба

«Эти люди прожили жизнь на этой кухне. Они очень ревниво относятся ко всем, кто находится здесь. Все, кто пришли на «МастерШеф» после них, всегда буду пребывать в статусе «где ты учился, я преподавал. Сегодня каждый участник будет готовить для своего особенного гостя. И гости имеют право самостоятельно выбрать своего приватного повара», - комментирует судья Ольга Мартыновская.

"МастерШеф. Профессионалы-2" Пресс-служба

Читай также: Кухни мира: форшмак из селедки по-еврейски

У каждого из гостей есть ингредиент, который он не любит. Задача участников приготовить такие блюда, чтобы шефы первого сезона полюбил свой ненавистный продукт. Брюссельская капуста, морская капуста, тыква, соевое мясо, манная крупа – удастся ли участникам завернуть эти продукты во вкусную «оболочку».

"МастерШеф. Профессионалы-2" Пресс-служба

Также всех ждет невероятная битва сезонов. Выбирать лучших будут четыре известных украинских ресторатора. Кто победит в этих сражениях, увидим уже завтра на телеканале СТБ.

"МастерШеф. Профессионалы-2" Пресс-служба

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.