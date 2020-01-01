Настя Кожевникова выпустила танцевальный трек "Мотылек" - видео

Экс-"ВИА Гра" презентовала новое mood-видео, которое сняла в самых красивых местах Украины.

Известная украинская исполнительница Анастасия Кожевникова, которая в 2013-2018 годах была участницей популярной группы “ВИА Гра“, выпустила долгожданный танцевальный трек “Мотылек“.

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Премьера хита состоялась в четверг, 18 июня, на официальном ютуб-канале Кожевниковой. Вместе с новой песней звезда презентовала mood-видео, которое было снято в самых красивых местах Украины. В ролике можно увидить побережье Черного моря, остров Тендровская коса и Украинский Гранд-Каньон.

Новую песню Анастасия Кожевникова посвятила всем, кого тревожат неоправданные ожидания и угрызения совести. Знаменитость призналась, что до начала сольной карьеры сама пережила подобные чувства.

“Я погружалась в депрессивные состояния, в какие-то моменты казалось, что ничего нельзя изменить, меня съедало чувство вины и заниженная самооценка. В какой-то момент я поняла, что так дальше нельзя и надо себя спасать. Нужно бережно хранить свое нутро - “мотылек“, в самом тайном, укромном места, чтобы никто извне не смог задеть“, - прокомментировала певица.

Ранее Анастасия Кожевникова показала, как отметила день рождения на карантине.

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