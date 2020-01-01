Алина Гросу призналась, что готовит украиноязычную песню

Артистка уверена, что ее новые украиноязычные хиты "зайдут".

На Instagram-странице программы “Зірковий шлях“ которая выходит на канале “Украина“ с ведущими Аленой Винницкой и Тимуром Мирошниченко, Алина Гросу рассказала, какой особый подарок готовит для поклонников на карантине и чем бы занималась, если бы не стала певицей.

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Несмотря на то, что многие люди уже работают, артисты все еще ограничены в выступлениях и полноценно возвращаться к работе не могут. Но по словам Алины, на карантине она не тратит времени зря, а записывает новые песни и практикуется в кулинарии.

“На карантине я занимаюсь тем, чем занимаются все. Убираю, стараюсь что-то готовить. Записываю новые песни, сейчас создаем сказку. Решила, что в этот период важно что-то делать, чтобы не выпасть из колеи и после карантина можно было еще больше запускать свое творчество“, – говорит Алина Гросу.

В частности, артистка готовит несколько песен на украинском языке.

“Я выпустила песню Ирины Билык “Наркотики“ на украинском языке, а теперь уже будет моя украиноязычная композиция. Пока не скажу, как она будет называться, но мы готовим несколько песен на украинском языке. Их звучание будет немного отличаться от моих других работ, и я думаю, что “зайдут“. Будет немного моднее“, - поделилась Алина в прямом эфире.

Отвечая на вопрос, чем она могла бы заниматься, если бы не пела и не снималась в кино, Алина допустила, что могла бы стать дизайнером.

“Хотя, думаю, я бы никогда не поменяла свою профессию, потому что я с детства на сцене. Но в 15 лет меня еще и отправили учиться в театральный, так что актерство и музыка для меня первоочередные. Даже если бы я и не работала в этих направлениях, все равно занималась бы чем-то связанным с творчеством. Возможно, была бы дизайнером, хотя сейчас каждая вторая – дизайнер, а мне хотелось бы делать что-то особенное, интересное и полезное“, – рассказала певица в беседе с журналистом.

Напомним, ранее Алина Гросу удивила фанов своей суперспособностью.

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