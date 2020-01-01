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Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт готовится к роли принцессы Дианы - СМИ

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30-летняя актриса сыграет главную роль в драме "Спенсер".
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт готовится к роли принцессы Дианы - СМИ
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт готовится к роли принцессы Дианы - СМИ
Getty Images

Популярная американская актриса Кристен Стюарт, наиболее известная по роли Беллы Свон в серии фильмов “Сумерки“, сыграет принцессу Диану в фильме под названием “Спенсер“. 

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По сообщениям британских СМИ, режиссером нового фильма станет чилиец Пабло Ларраин. Съемки начнутся в начале 2021 года. 

Действия фильма развернутся в 1990-х годах. В киноленте “Спенсер“ покажут три дня из жизни Леди Ди, когда она приняла решение развестись с принцем Чарльзом. 

Отметим, что многим пользователям Сети не понравился выбор актрисы на роль Дианы. Однако, режиссер Ларраин уверен, что Стюарт добавит образу принцессы загадочности.

Ранее мы показали ТОП-9 нарядов принцессы Дианы, идеальных для самоизоляции.

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Теги: Кристен Стюарт, принцесса Диана, фильмы о королевской семьи
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Источник: Ivona bigmir)net

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