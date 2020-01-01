Девочка вместе со звездной мамой позировала для Vogue.

Американская модель, участница реалити-шоу “Семейство Кардашян“ Кайли Дженнер похвасталась новым достижением двухлетней дочери.

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На своей странице в Инстаграм светская львица сообщила, что маленькая Сторми впервые украсила обложку глянца. Вместе со звездной мамой девочка позировала для чешского Vogue. Cнимок для журнала Кайли сделала сама дома на смартфон.

“Новая обложка с моей малышкой для @vogueczechososlavia, снятая дома на мой iphone“, - подписала фото Дженнер.

Двухлетняя дочь Кайли Дженнер впервые появилась на обложке скриншот

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер перестала общаться с матерью после скандала с Forbes.

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