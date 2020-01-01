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"Эмми 2020": Когда состоится и кто станет ведущим

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Организаторы "Эмми 2020" объявили дату вручения телевизионной премии.
"Эмми 2020": Когда состоится и кто станет ведущим
"Эмми 2020": Когда состоится и кто станет ведущим
twitter.com/TelevisionAcad

Американская телеакадемия объявила дату проведения 72-й церемонии награждения премии “Эмми 2020“. Мероприятие состоится в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте телеакадемии.

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Транслировать церемонию будет телеканал ABC. А ведущим в третий раз станет известный комик Джимми Киммел. Ранее он уже вел торжество в 2012  и в 2016 годах. Имена номинантов премии“Эмми 2020“ назовут 28 июля.

Мы рады сообщить, что Джимми Киммел вернется в качестве ведущего 72-й премии “Эмми“, которая состоится 20 сентября на канале ABC!“, - говорится в сообщении.

Когда состоится
Когда состоится "Эмми 2020" и кто станет ведущим церемонии
Скриншот

Ранее сообщалось, что посмотреть список прошлогодних победителей “Эмми 2019“ можно здесь.

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Теги: Эмми 2020
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Источник: ivona)bigmir.net
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