Организаторы "Эмми 2020" объявили дату вручения телевизионной премии.

"Эмми 2020": Когда состоится и кто станет ведущим twitter.com/TelevisionAcad

Американская телеакадемия объявила дату проведения 72-й церемонии награждения премии “Эмми 2020“. Мероприятие состоится в воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте телеакадемии.

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Транслировать церемонию будет телеканал ABC. А ведущим в третий раз станет известный комик Джимми Киммел. Ранее он уже вел торжество в 2012 и в 2016 годах. Имена номинантов премии“Эмми 2020“ назовут 28 июля.

Мы рады сообщить, что Джимми Киммел вернется в качестве ведущего 72-й премии “Эмми“, которая состоится 20 сентября на канале ABC!“, - говорится в сообщении.

Когда состоится "Эмми 2020" и кто станет ведущим церемонии Скриншот

Ранее сообщалось, что посмотреть список прошлогодних победителей “Эмми 2019“ можно здесь.

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