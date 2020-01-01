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Звезда фильма "Свингеры" Анна Саливанчук объявила о беременности

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34-летняя артистка станет мамой во второй раз.
Звезда фильма "Свингеры" Анна Саливанчук объявила о беременности
Звезда фильма "Свингеры" Анна Саливанчук объявила о беременности
instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук, которая наиболее известная по ролях в “Однажды под Полтавой“ и “Свингеры“, сообщила о второй беременности.

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В интервью изданию Viva! 34-летняя артистка рассекретила пол будущего ребенка. В августе 2020 года Анна подарит своему мужу Александру Божкову еще одного мальчика. Отметим, что у пары уже есть 5-летний сын Глеб.

Кроме того, актриса призналась, что узнала о беременности накануне Нового года во время отдыха с мужем в Доминикане. Радостное событие супруги отпраздновали заплывом в океан.

Звезда фильма
Звезда фильма "Свингеры" Анна Саливанчук объявила о беременности
Скриншот

Ранее беременная Джамала в бикини похвасталась отдыхом в бассейне.

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Теги: Анна Саливанчук
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Источник: Viva.ua
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