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Вслед за Оскаром: Премию "BAFTA 2021" также перенесли на весну

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Узнайте новую дату проведения британской кинопремии.
Вслед за Оскаром: Премию "BAFTA 2021" также перенесли на весну
Вслед за Оскаром: Премию "BAFTA 2021" также перенесли на весну
bafta.org

Еще одну престижную кинопремию перенесли на другую дату. Организаторы “BAFTA 2021“ приняли решение провести 73-ю церемонию весной. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление кинопремии.

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Таким образом, имена победителей “BAFTA 2021“ объявят 11 апреля 2021 года, а не 14 февраля, как планировалось раньше.

Отметим, что ранее о переносе церемонии сообщили также организаторы “Оскара 2021“. Награды вручат 25 апреля.

Ранее сообщалось, что “Оскар“ и “Золотой глобус“ изменили правила отбора фильмов из-за COVID-19.

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Теги: BAFTA 2021
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Источник: Ivona bigmir)net
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