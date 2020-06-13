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Старшая дочь Оли Поляковой показала, как отпраздновала выпускной

Комментариев: 2
Маша решила уйти из школы после окончания 9-го класса.
Маша Полякова показала, как отпраздновала выпускной
Маша Полякова показала, как отпраздновала выпускной
instagram.com/mashapolyakova

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Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова после окончания 9-го класса решила уйти из школы. Об этом она сообщила в своем Инстаграм. 

В блоге девушка опубликовала фото в праздничном наряде, а вот чем она займется дальше, пока не рассказала.

Для выпускного Маша Полякова выбрала короткое белое платье свободного кроя с кружевными вставками в районе декольте и на рукавах. Свой образ она дополнила ажурными белыми полусапожками.

Вот так вот я провела свой выпускной из 9 класса. В этой школе я проучилась 9 замечательных лет, которые я никогда не забуду!! Спасибо вам всем, хоть я и ухожу, я всегда буду мысленно с вами, мой любимый 9-А класс. Пока пишу этот комментарий плачу, - добавила трогательную подпись дочь артистки.

Накануне мы писали, что дочку Оли Поляковой раскритиковали за “неприличное“ фото.

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Теги: Маша Полякова, дети звезд
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Комментариев (2)
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Маша Полякова  (аноним)  14.06.2020, 19:28
Оценка:  0
Маша Полякова
Вы все тупые нищиброды и мне завидуюте а у меня много денег и я буду жить в Омерике.
гость  (аноним)  14.06.2020, 19:15
Оценка:  0
гость
И правильно, пойдешь в ПТУ, выучишся, будешь дояркой или ткачихой. Не всем же .издой торговать, как мама, может человеком станешь.
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