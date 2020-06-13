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Леся Никитюк перевоплотилась в рысь и рассказала о важной миссии

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Телеведущая стала амбассадором защиты рыси в Украине.
Леся Никитюк перевоплотилась в рысь и рассказала о важной миссии
Леся Никитюк перевоплотилась в рысь и рассказала о важной миссии
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала амбассадором защиты рыси в Украине. Об этом она сообщила свои фолловерам в Инстаграм, опубликовав там кадры с тематической фотосессии.

Никитюк снялась в образе рыси с соответствующим мейкапом и в пятнистом одеянии. В заметке телеведущая рассказала несколько интересных и важных фактов о жизни рыси в Украине и призвала более 3-миллионную аудиторию своих подписчиков заботиться о животных.

На днях я стала Почетным послом защиты Рыси в Украине, - сообщила Леся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#врятуємоРись Днями я стала Почесним амбасадором захисту Рисі в Україні❤️ не нада хлопать, краще прочитайте цю важливу інформацію! 1. Для початку, Рись в Україні є😍 За останніми підрахунками налічується 563 рисі. Більшість з них трапляється у Карпатах - 435 особин, про це ми розкажем у новому сезоні ЛеМаршрутка, решта на Поліссі. 2. Зараз рись знаходиться на межі вимирання та існує загроза того, що вже наші діти побачать цю тварину лише в енциклопедіях або в музеях в якості опудала🤬 3.Головна проблема-Браконьєрство😡 Як правило це заможні особи, які хочуть отримати тварину як трофей😖 Слава Богу є нормальні люди які роблять все можливе аби врятувати цих красивих тварин😍 ТМ Моршинська разом з фондом WWF @wwf_ukraine реалізували програму «Врятуємо рись». Я долучаюся і готова продати свій браслет амбасадора прямо зараз!!! І так поїхали «Купи браслет- врятуй Рись» Аукціон в коментах, старт 1000 грн👇🏻 P.S. Відправити донати може кожен. Давайте не залишатись байдужими до цієї проблеми. Makeup @the_artist_ka Dress @dresstoimpress_wear

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Старания звезды фолловеры оценили в комментариях к посту:

  • “Не можливо відрізнити де справжня рись, а де ви, Леся“
  • “Тигрица просто“
  • “Первое фото просто огонь“
     

Недавно Леся Никитюк очаровала Сеть новыми фото.

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Теги: Леся Никитюк, рысь
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