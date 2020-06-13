Леся Никитюк перевоплотилась в рысь и рассказала о важной миссии

Телеведущая стала амбассадором защиты рыси в Украине.

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала амбассадором защиты рыси в Украине. Об этом она сообщила свои фолловерам в Инстаграм, опубликовав там кадры с тематической фотосессии.

Никитюк снялась в образе рыси с соответствующим мейкапом и в пятнистом одеянии. В заметке телеведущая рассказала несколько интересных и важных фактов о жизни рыси в Украине и призвала более 3-миллионную аудиторию своих подписчиков заботиться о животных.

На днях я стала Почетным послом защиты Рыси в Украине, - сообщила Леся.

Старания звезды фолловеры оценили в комментариях к посту:

“Не можливо відрізнити де справжня рись, а де ви, Леся“

“Тигрица просто“

“Первое фото просто огонь“



Недавно Леся Никитюк очаровала Сеть новыми фото.

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