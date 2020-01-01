Элль Эванс родила музыканту девочку.

Лидер группы Muse Мэттью Беллами стал отцом во второй раз instagram.com/mattbellamy

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Фронтмен Muse и бывший возлюбленный Кейт Хадсон, 41-летний Мэттью Беллами, стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил поклонникам на своей странице в Инстаграм.

Музыкант опубликовав снимки с новорожденной дочерью и женой, 30-летней Элль Эванс.

Ловелла Даун Беллами - родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года с такой же в точности прической, которая появилась у ее папы за время карантина. Мама @elloelle проделала восхитительную работу, - написал под снимками Мэттью.

instagram.com/mattbellamy

Беллами и Эванс поженились в августе прошлого года, а начали встречаться в 2015 году, вскоре после расставания музыканта с Кейт Хадсон. В декабре 2017-го Мэттью сделал Элль предложение руки и сердца.

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