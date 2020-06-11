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Даша Квиткова похвасталась стройной фигурой в пиджаке

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Возлюбленная "Холостяка" позировала в пикантном образе.
Даша Квиткова похвасталась стройной фигурой в пиджаке
Даша Квиткова похвасталась стройной фигурой в пиджаке
instagram.com/kvittkova

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Победительница девятого сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Квиткова опубликовала в Сети соблазнительное фото и показала стройную фигуру. Ранее она очаровала поклонников фотосессией в свадебном платье.

На своей личной странице в Инстаграм Даша показала кадр с фотосессии, где позировала, сидя на стуле в пикантном образе. Она была одета в нижнее белье белого цвета и удлиненный пиджак в клетку. 

На телевидении, радио, заборах, иногда даже на небе. И кажется, что придуманы все способы, которыми нас можно убедить: пить или не пить, курить или не курить, пользоваться и беречь, звонить и летать, посещать, отдыхать, выгодно, удобно, полезно, вкусно, дешево, быстро, вовремя и безопасно , – написала в посте Квиткова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашей жизни мы повсюду сталкиваемся с рекламой: самой разной, в самых неожиданных местах. ⠀ По радио и телевидению, на заборах, стенах, а порой даже на небе. И кажется, придуманы все способы, коими можно нас убедить: пить или не пить, курить или не курить, пользоваться и хранить, звонить и летать, посещать, отдыхать, выгодно, удобно, питательно, вкусно, дёшево, полезно, быстро, безопасно и вовремя. ⠀ Кажется, ничем нельзя нас удивить, но сегодня утром я вдруг увидела совершенно потрясающую рекламу: во дворе, в углу, на свежевыкрашенной стене гаража было мелом написано: «Витька + Люда = любовь». Эта реклама не убеждала, не звала, не напоминала, но она сообщала и раскрывала великую тайну, над которой бьются поэты и философы. Тайну возникновения любви. ⠀ Именно плюс. Не расчётливый минус (кто больше), не корыстное умножение (на сколько раз), не мелочное деление (дающее только часть), а плюс, безоглядный, щедрый, соединяющий двух обыкновенных людей, даёт фантастическую сумму – любовь. ⠀ Пользуйтесь знаком плюс💗

Публикация от Daria Kvitkova 🌷 (@kvittkova)

Недавно, кстати, 21-летняя Квиткова заявила, что романтическое шоу “Холостяк“ дало ей стимул, а остального она добилась сама. В частности Даша стала выпускать собственную линию одежды, а также организовывать путешествия.

Мы также писали, что Никита Добрынин и Даша Квиткова высказались о свадьбе.

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Теги: Даша Квиткова, Холостяк
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