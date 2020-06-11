Даша Квиткова похвасталась стройной фигурой в пиджаке

Возлюбленная "Холостяка" позировала в пикантном образе.

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Победительница девятого сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Квиткова опубликовала в Сети соблазнительное фото и показала стройную фигуру. Ранее она очаровала поклонников фотосессией в свадебном платье.

На своей личной странице в Инстаграм Даша показала кадр с фотосессии, где позировала, сидя на стуле в пикантном образе. Она была одета в нижнее белье белого цвета и удлиненный пиджак в клетку.

На телевидении, радио, заборах, иногда даже на небе. И кажется, что придуманы все способы, которыми нас можно убедить: пить или не пить, курить или не курить, пользоваться и беречь, звонить и летать, посещать, отдыхать, выгодно, удобно, полезно, вкусно, дешево, быстро, вовремя и безопасно , – написала в посте Квиткова.

Недавно, кстати, 21-летняя Квиткова заявила, что романтическое шоу “Холостяк“ дало ей стимул, а остального она добилась сама. В частности Даша стала выпускать собственную линию одежды, а также организовывать путешествия.

Мы также писали, что Никита Добрынин и Даша Квиткова высказались о свадьбе.

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