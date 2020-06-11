Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тина Кароль появится в новом сезоне популярного сериала

Комментариев: 0
Певица получила роль в сериале "Великі Вуйки".
Тина Кароль появится в новом сезоне популярного сериала
Тина Кароль появится в новом сезоне популярного сериала
instagram.com/tina_karol

Читай также: Тина Кароль показала соблазнительный кадр в черном боди

Тина Кароль приняла участие в съемках второго сезона комедийного сериала "Великі Вуйки". Ведущий, актер, а по совместительству креативный продюсер проекта Юрий Горбунов заинтриговал заявлением о том, что в новых сериях можно будет увидеть популярных звезд украинского шоу-биза, одной из которых стала Кароль.

В профиле Юрия Горбунова в Инстаграм появился пост, в котором ведущий сообщил эту новость.

Гуцули завжди разом! Чекайте на другий сезон серіалу "Великі Вуйки" і зустрічайте улюблену Тіну Кароль в одній з ролей! Це буде круто, - написал он. 

На снимке Юрий и Тина позируют на фоне водоема. Вероятно, кадр был сделан во время съемок сериала.

Какая роль досталась Кароль, пока держится в секрете. К слову, в прошлом сезоне к творческой группе присоединились Надежда Мейхер, которая сыграла избранницу персонажа Горбунова, Ивана, - Галину. 

Ранее Тина Кароль позировала перед камерой в откровенном платье.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Тина Кароль, певица, сериал, Великі Вуйки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь