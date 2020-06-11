Тина Кароль появится в новом сезоне популярного сериала

Певица получила роль в сериале "Великі Вуйки".

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Тина Кароль приняла участие в съемках второго сезона комедийного сериала "Великі Вуйки". Ведущий, актер, а по совместительству креативный продюсер проекта Юрий Горбунов заинтриговал заявлением о том, что в новых сериях можно будет увидеть популярных звезд украинского шоу-биза, одной из которых стала Кароль.

В профиле Юрия Горбунова в Инстаграм появился пост, в котором ведущий сообщил эту новость.

Гуцули завжди разом! Чекайте на другий сезон серіалу "Великі Вуйки" і зустрічайте улюблену Тіну Кароль в одній з ролей! Це буде круто, - написал он.

На снимке Юрий и Тина позируют на фоне водоема. Вероятно, кадр был сделан во время съемок сериала.

Какая роль досталась Кароль, пока держится в секрете. К слову, в прошлом сезоне к творческой группе присоединились Надежда Мейхер, которая сыграла избранницу персонажа Горбунова, Ивана, - Галину.

Ранее Тина Кароль позировала перед камерой в откровенном платье.

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