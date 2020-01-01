Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"МастерШеф. Профессионалы-2": Участники станут художниками

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Повара создадут на тарелках шедевры в жанрах кубизм, поп-арт, сюрреализм.
"МастерШеф. Профессионалы-2": Участники станут художниками
"МастерШеф. Профессионалы-2": Участники станут художниками
Пресс-служба

Читай также: Клубничный джем с мятой: необычный рецепт

Завтра 12 июня в 19:00 на телеканале СТБ состоится шестнадцатый выпуск кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы“. Каждый раз участники доказывают, что они не просто повара, но и творцы – создают на тарелках шедевры не только вкусовые, но и визуальные.

В этот раз их ждет испытание искусством, для которого участники поделятся на три команды.

“Каждый из нас, профессионалов, должен быть художником. А помочь сформировать задания мы попросили настоящих художников, которые работают в разных стилях. Каждый из них написал картину по одному кулинарному фото“, - комментирует Эктор Хименес-Браво.

"МастерШеф. Профессионалы-2"
Пресс-служба

Заранее художники написали три картины в разных стилях: поп-арт, сюрреализм, кубизм. Задачей каждой команды будет готовить в стиле одного из изображений. Нужно создать уникальное блюдо, которое будет соответствовать направлению картины в ингредиентах и цветах.

Читай также: Кухни мира: Клафути с черешней по-французски

Поп-арт – для него характерны яркие и контрастные цвета, знакомые людям объекты и простота в понимании картины. Сюрреализм – в этом направлении художники пытаются выйти за рамки реальности и изобразить сны, фантазии и мысли из потаенных уголков сознания. Кубизм – кубисты стремятся разложить изображенный трехмерный объект на простые элементы и собрать на холсте в двухмерном изображении.

"МастерШеф. Профессионалы-2"
Пресс-служба

Рыба, которая растет из красной земли, мультяшные съедобные деревья и кубичные десерты. У кого получится не просто визуально удивить судей, а и не забыть про вкус, смотрите уже завтра на телеканале СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: МастерШеф. Профессионалы 2
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь