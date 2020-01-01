"МастерШеф. Профессионалы-2": Участники станут художниками

Повара создадут на тарелках шедевры в жанрах кубизм, поп-арт, сюрреализм.

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Завтра 12 июня в 19:00 на телеканале СТБ состоится шестнадцатый выпуск кулинарного проекта “МастерШеф. Профессионалы“. Каждый раз участники доказывают, что они не просто повара, но и творцы – создают на тарелках шедевры не только вкусовые, но и визуальные.

В этот раз их ждет испытание искусством, для которого участники поделятся на три команды.

“Каждый из нас, профессионалов, должен быть художником. А помочь сформировать задания мы попросили настоящих художников, которые работают в разных стилях. Каждый из них написал картину по одному кулинарному фото“, - комментирует Эктор Хименес-Браво.

"МастерШеф. Профессионалы-2" Пресс-служба

Заранее художники написали три картины в разных стилях: поп-арт, сюрреализм, кубизм. Задачей каждой команды будет готовить в стиле одного из изображений. Нужно создать уникальное блюдо, которое будет соответствовать направлению картины в ингредиентах и цветах.

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Поп-арт – для него характерны яркие и контрастные цвета, знакомые людям объекты и простота в понимании картины. Сюрреализм – в этом направлении художники пытаются выйти за рамки реальности и изобразить сны, фантазии и мысли из потаенных уголков сознания. Кубизм – кубисты стремятся разложить изображенный трехмерный объект на простые элементы и собрать на холсте в двухмерном изображении.

"МастерШеф. Профессионалы-2" Пресс-служба

Рыба, которая растет из красной земли, мультяшные съедобные деревья и кубичные десерты. У кого получится не просто визуально удивить судей, а и не забыть про вкус, смотрите уже завтра на телеканале СТБ.

Биографии всех участников шоу “МастерШеф. Профессионалы-2” можно посмотреть здесь.

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