"Теплее": Анна Седокова сняла возлюбленного и своих фанов в новом клипе
Украинская исполнительница Анна Седокова, которая в 2002-2004 годах была участницей популярной группы “ВИА Гра“, выпустила новый клип. На своем ютуб-канале артистка презентовала видео на трек “Теплее“.
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В ролике Анна показала видео из личного архива, где можно увидеть ее бойфренда, латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Кроме того, в клипе появились фрагменты общения по видеосвязи подписчиком с их близкими в период карантина.
“Больше тысячи людей прислали нашей команде свои видеочаты с родными. В этом клипе столько любви и он такой настоящий, что мне правда кажется, что это моя лучшая работа. В нем снялось более пол сотни человек и я благодарю каждого, кто прислал мне своё видео. Я вас очень люблю. Вместе теплее♥️♥️♥️“, - прокомментировала Седокова.
Ранее экс-супруга молодого бойфренда Седоковой призналась, какие у них отношения.
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