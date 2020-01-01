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"Теплее": Анна Седокова сняла возлюбленного и своих фанов в новом клипе

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Экс-"ВИА Гра" смонтировала клип из роликов своих подписчиков.
"Теплее": Анна Седокова сняла возлюбленного и своих фанов в новом клипе
"Теплее": Анна Седокова сняла возлюбленного и своих фанов в новом клипе
Скриншот из видео

Украинская исполнительница Анна Седокова, которая в 2002-2004 годах была участницей популярной группы “ВИА Гра“, выпустила новый клип. На своем ютуб-канале артистка презентовала видео на трек “Теплее“.

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В ролике Анна показала видео из личного архива, где можно увидеть ее бойфренда, латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Кроме того, в клипе появились фрагменты общения по видеосвязи подписчиком с их близкими в период карантина.

“Больше тысячи людей прислали нашей команде свои видеочаты с родными. В этом клипе столько любви и он такой настоящий, что мне правда кажется, что это моя лучшая работа. В нем снялось более пол сотни человек и я благодарю каждого, кто прислал мне своё видео. Я вас очень люблю. Вместе теплее♥️♥️♥️“, - прокомментировала Седокова.

Ранее экс-супруга молодого бойфренда Седоковой призналась, какие у них отношения.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivona)bigmir.net

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