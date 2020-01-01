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Ретро FM стає молодим!

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Радіостанція повністю оновиться: від ефірного оформлення до плейлисту.
Ретро FM стає молодим!
Ретро FM стає молодим!
Пресс-служба

Пригадайте момент, коли ви придбали перше авто і вперше сіли за кермо. Або коли дізналися, що у вас буде син. Пам’ятаєте першу відпустку закордоном? Усі ці моменти об’єднує музика. Ретро FM оновлюється із головною метою, нагадати, як це круто бути молодим. У будь-якому віці.

Із 6 червня радіостанція повністю оновиться: від ефірного оформлення до плейлисту. Слухачі щотижня відправлятимуться у віртуальну подорож на концерти кумирів у проекті «Наживо». Щосуботи танцюватимуть разом із хедлайнером гурту RUMBERO’S Амадором Лопесом на латинський дискотеці «Карнавал». Та щогодини згадуватимуть головні треки минулого століття у проектах «Легендарні» та «Лірика». Разом із цим музика стане молодшою, ви почуєте головні хіти нульових та початку 10-их.

«Ми не хочемо зупинятися на 80-их та 90-их, адже треки двох десятиліть двохтисячних – це вже теж історія. Ми хотіли, аби поруч із Robbie Williams звучали треки Rihanna та Katy Perry. Разом з цим не варто забувати і про український шоу-біз, головні треки українських виконавців обов’язково супроводжуватимуть вас протягом дня. Круто бути молодим, який би рік народження  не красувався у вас у паспорті. Згадаємо про це  під круту музику»– говорить програмний директор радіостанції Денис Буданцев.

Нове музичне оформлення станції, джигли, створив саунд-продюсер Вадим Лисиця разом зі співачками TAYANNA та MAMARIKA. Брендвойсом радіостанції став телеведучий – Макс Назаров.

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Теги: Ретро FM
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Источник: Ivona bigmir)net
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