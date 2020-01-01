56-летний артист в нетрезвом виде столкнулся с фургоном.

Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве: Погиб один человек kino-teatr.ru

Российский актер, режиссер и ведущий Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. 56-летний артист за рулем джипа Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.

Читай также: Создательница Гарри Поттера оказалась в эпицентре скандала

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, авария случилась в понедельник вечером, 8 июня. Сотрудники полиции задержали актера на месте происшествия. Экспертиза показала, что Михаил был пьян.

В результате ДТП пострадал 58-летний водитель фургона Lada Сергей Захаров. Мужчина был доставлен в больницу с открытым перелом бедра, перелом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и совмещенной травмой головы. Однако, утром, 9 июня, стало известно, что медикам не удалось спасти пострадавшего.

Пока Михаил Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Однако после смерти Захарова актеру грозить до 12 лет тюрьмы.

Смотрите видео с места происшествия:

Ранее сообщалось, что французский актер Венсан Кассель попал в аварию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.