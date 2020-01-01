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Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве: Погиб один человек

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56-летний артист в нетрезвом виде столкнулся с фургоном.
Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве: Погиб один человек
Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве: Погиб один человек
kino-teatr.ru

Российский актер, режиссер и ведущий Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. 56-летний артист за рулем джипа Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.

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Как сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, авария случилась в понедельник вечером, 8 июня. Сотрудники полиции задержали актера на месте происшествия. Экспертиза показала, что Михаил был пьян.

В результате ДТП пострадал 58-летний водитель фургона Lada Сергей Захаров. Мужчина был доставлен в больницу с открытым перелом бедра, перелом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой и совмещенной травмой головы. Однако, утром, 9 июня, стало известно, что медикам не удалось спасти пострадавшего. 

Пока Михаил Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Однако после смерти Захарова актеру грозить до 12 лет тюрьмы.

Смотрите видео с места происшествия:

Ранее сообщалось, что французский актер Венсан Кассель попал в аварию.

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Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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Источник: Ivona bigmir)net

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