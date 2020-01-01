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Создательница Гарри Поттера оказалась в эпицентре скандала

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Джоан Роулинг обвинили в трансфобии.
Создательница Гарри Поттера оказалась в эпицентре скандала
Создательница Гарри Поттера оказалась в эпицентре скандала
Getty Images

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Британская писательница, автор “Поттерианы“ Джоан Роулинг попала в скандал. Женщина разгневала Сеть шутливым высказыванием, которым исказила английское слово woman - “женщина“.

Так, Роулинг прокомментировала заголовок статьи “Точка зрения: создание равноправного пост-Covid-19 мира для людей, которые менструируют“.

Именно формулировка “люди, которые менструируют“ задела писательницу, и она написала в Twitter следующее:

Люди, которые менструируют. Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?

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На это сообщение отреагировали почти 30 тысяч пользователей твиттера, которые обвинили писательницу в трансфобии и нетерпимости. Режиссерка Мэри Ламберт назвала эти высказывания отвратительными и отметила, что таким образом Джоан Роулинг делает жизнь трансгендеров невыносимой.

Писательница же ответила, что прекрасно осознает разницу между трансгендерами и мужчинами и женщинами.

Я уважаю право каждого трансгендера жить так, как комфортно. Я буду скандировать вместе с вами, если вас  будут подвергать дискриминации. Моя жизнь формировалось тем, что я женщина. Я не верю, что говорить об этом - проявление ненависти, - ответила она на обвинения.

Ранее мы также писали о том, что Хилари Дафф попала в скандал.

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Теги: писательница, Джоан Роулинг, скандал
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