Даша Ульянова из "Холостяк-10" очаровала сеть эффектным образом

Смотрите, как выглядит победительница реалити.

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Победительница 10-го сезона реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова не прекращает демонстрировать стройную и спортивную фигуру, привлекая внимание к своей личности.

В социальной сети девушка разместила снимки, на которых предстала в белой рубашке, засветив декольте. Глаза красотки подчеркнуты эффектным смоки мейком, а губы выделены нюдово-розовой помадой.

Превращаюсь в инстателочку, - написала в посте Даша.

Накануне Даша Ульянова рассказала о чувствах к главному герою шоу - Максу Михайлюку. По ее словам, после "холостяка" пилота она долго страдала, однако уже отпустила ситуацию, а продолжение романа ее больше не интересует.

Сам же Максим опубликовал по этому поводу большой пост в Инстаграм.

Не так давно победительница "Холостяка-10" обнажилась ради эффектного кадра.

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