Звездная пара покаталась на яхте.

Осадчая и Горбунов показали, как проводят выходные instagram.com/gorbunovyuriy

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Телеведущая Катя Осадчая провела выходной день на палубе яхты вместе со своим мужем Юрием Горбуновым. На фото, которые появились в звездном профиле в Инстаграм, Катя предстала в летнем образе, засветив стройные ножки в коротких шортах.

Знаменитые супруги решили освоить отдых на Днепре. Ведущая "Светской жизни" выбрала для прогулки комфортный и простой образ: легкую светло-голубую рубашку свободного кроя и джинсовые мини-шорты.

От палящего солнца Катю Осадчую защищали большие черные солнцезащитные очки и кепка, а волосы собрала в низкий пучок.

Напомним, что накануне Катя Осадчая показала фанам своих родителей.

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