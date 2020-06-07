Осадчая и Горбунов показали, как проводят выходные
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Телеведущая Катя Осадчая провела выходной день на палубе яхты вместе со своим мужем Юрием Горбуновым. На фото, которые появились в звездном профиле в Инстаграм, Катя предстала в летнем образе, засветив стройные ножки в коротких шортах.
Знаменитые супруги решили освоить отдых на Днепре. Ведущая "Светской жизни" выбрала для прогулки комфортный и простой образ: легкую светло-голубую рубашку свободного кроя и джинсовые мини-шорты.
От палящего солнца Катю Осадчую защищали большие черные солнцезащитные очки и кепка, а волосы собрала в низкий пучок.
Напомним, что накануне Катя Осадчая показала фанам своих родителей.
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